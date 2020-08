Lek in ruimtestation ISS ontdekt, lucht ontsnapt

Houston, we have a problem. In het Internationaal Ruimtestation (ISS) is een klein lek ontdekt waaruit lucht ontsnapt. Voor de drie astronauten is een tijdelijke oplossing gevonden.

De komende dagen worden de plek en de grootte van het lek onderzocht. Het lek vormt volgens NASA geen direct gevaar voor de drie bemanningsleden Chris Cassidy, Ivan Vagner en Anatoli Ivanisjin. De bemanningsleden zullen het weekeinde doorbrengen in het Russische segment van het station, de Zvezda-module, waar voldoende ruimte is. Dat schrijft persbureau Reuters. Modules controleren Alle luiken zullen de komende dagen worden gesloten om de luchtdruk in de modules te controleren. Tests moeten uitwijzen waar de leksnelheid groter is dan normaal. De Amerikaanse en Russische deskundigen verwachten eind volgende week de voorlopige resultaten te hebben.