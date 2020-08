Vrienden proberen Navalny naar Duits ziekenhuis te krijgen

Navalny is de belangrijkste tegenstander van de Russische president Poetin. Een dag eerder kreeg hij van jonge aanhangers de vraag waarom hij nog in leven is. Volgens een activist die bij het gesprek was, antwoordde Navalny dat zijn dood hem een heldenstatus zou geven, en president Poetin daar weinig mee zou opschieten.

Situatie Wit-Rusland

De afgelopen jaren werd hij meerdere keren gevangengenomen en bedreigd, vanwege zijn aanvallen op het Kremlin en publicaties over corruptie. De laatste weken sprak hij zich vooral uit over de situatie in Wit-Rusland.