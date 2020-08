Voormalig campagnestrateeg Donald Trump opgepakt

Via de crowdfundingsactie We Build The Wall werd volgens de autoriteiten via internet zo'n 25 miljoen dollar (ruim 21 miljoen euro) opgehaald. Geldschieters kregen te horen dat al hun donaties zouden worden gebruikt voor de bouw van de muur, maar volgens justitie is een deel van het geld verduisterd. Naast Bannon zijn nog drie anderen opgepakt.

Topstrateeg verkiezingscampagne

De crowdfundingsactie werd gestart toen Trump er een paar jaar geleden niet in slaagde om geld voor de bouw van de muur van het parlement te krijgen.