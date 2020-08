Kind dat van dak Engels museum werd geduwd is thuis: 'Hij kan weer beetje lopen'

Het Franse jongetje dat vorig jaar door een tiener van een platform van het Londense museum Tate Modern werd geduwd, is weer thuis. Dat hebben de ouders van het slachtoffer gezegd. Voor het eerst spreken zij over de gruwelijke val. "Hij was zo blij om thuis zijn eigen speelgoed weer te zien."

Het Fransje jongetje was zes jaar toen hij van de tiende verdieping (30 meter) van het Engelse museum werd geduwd. Het gezin was destijds op vakantie in Engeland om familie te bezoeken. Brak lichaamsdelen Het jongetje verbleef na de gruwelijke val maandenlang op de intensive care, vertellen zijn ouders tegen de BBC. Hij brak verschillende lichaamsdelen, waaronder zijn rug, armen en benen, en liep inwendige bloedingen op. Hij lag maanden in het ziekenhuis, maar mocht onlangs naar huis. Voor het eerst spreken zijn ouders over het drama. Lees ook: 'Jongetje dat van Londens museum werd geduwd was een poging tot moord' De jongen kan weer kleine stukjes lopen met behulp van een speciaal pak. Maar hij kan nog steeds niet goed praten of zelfstandig eten. Onlangs zijn zijn ouders met het hem naar het strand geweest. "Hij kon niet veel en niet zwemmen, we moesten hem zijn spullen brengen", vertellen ze. Via een speciale growdfunding-pagina opgericht door familieleden, werd een kwart miljoen euro voor het jongetje ingezameld. Zijn ouders willen iedereen bedanken. Met het geld hebben ze de torenhoge ziekenhuisrekeningen betaald. Het Tate Modern Museum. Voor het dramatische incident werd een 19-jarige Britse jongen aangehouden. Het bleek te gaan om de Jonty Bravery, een jongen met psychische problemen. Tijdens zijn daad op het uitkijkplatform was hij heel even ontsnapt aan de aandacht van zijn begeleiders. Bravery verklaarde later dat hij zijn daad had gepleegd omdat hij aandacht op tv wilde. "Ik heb in mijn hoofd dat ik de komende maanden iemand moet vermoorden", vertelde Bravery aan zijn zorgverleners. De rechter veroordeelde hem tot vijftien jaar cel.