Broer van Trump overleden: 'Hij was ook mijn beste vriend'

"Hij was niet alleen mijn broer, hij was ook mijn beste vriend. Hij zal enorm gemist worden, maar we zullen elkaar weer zien", zei Trump in een verklaring. "Zijn herinnering zal voor altijd in mijn hart voortleven. Robert, ik hou van je. Rust in vrede."

Hersenbloedingen

Amerikaanse media berichtten eerder deze week dat Robert 'erg ziek' was. Het is onduidelijk wat hij precies had. Een vriend van de familie Trump zegt tegen The New York Times dat Robert last had van hersenbloedingen na een val. Hij zou de afgelopen weken niet in staat zijn geweest om nog via de telefoon te kunnen praten.