Olaf Koens in Beiroet: 'Gigantische ravage, dit heb nog nooit gezien'

Hechtingen

Koens vertelt dat hij eerder op de dag honderden scholieren en studenten in het getroffen gebied zag. "Ze hadden allemaal een bezem en een emmer bij zich, en waren de straten aan het schoonvegen. Heel mooi om te zien."

Terwijl we Koens aan de telefoon hebben, komt hij een vriend tegen. Die is deels bebloed en heeft meerdere hechtingen in zijn hoofd. "How are you?", vraagt Koens. "Yeah, I'm fine", is het antwoord, waarna ze nog rustig een praatje maken.

Veerkracht

Die instelling is typerend voor de Libanese bevolking, zegt Koens. "Bij de explosie heeft hij een plafond op zijn hoofd gekregen. Hij is gewond aan zijn hoofd en zijn huis is kapot. Maar als je hem vraagt hoe het gaat, zegt hij 'prima'. Libanezen zijn heelveerkrachtig, ze kunnen wel tegen een stootje."

Toch gaat het land gebukt onder jarenlange rampspoed. "Het gaat al jaren heel slecht in het land. Er is sprake van een enorme economische crisis, er is corrupte en een hele hoge werkloosheid. Daar kwam corona nog eens bovenop, en nu dit. Het is bijna niet te verkroppen. Libanon moet deze klap te boven komen, maar het wordt wel heel moeilijk."