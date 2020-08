Hier 30 graden, in Tasmanië schrikken ze zich rot door sneeuw

In 40 jaar viel het witte spul niet of nauwelijks in de stad op het eiland Tasmanië. En nu was er op sommige plekken zomaar ineens 20 centimeter te bewonderen. De oorzaak: een koude luchtstroom die vanuit Antarctica richting het Australische eiland kwam.

Ski's en snowboards

Het zorgde voor bijzondere en leuke taferelen, maar ook voor lastige situaties. Zo gingen er mensen met ski's en snowboards over de openbare weg, maar moesten ook de scholen gesloten worden en werden auto's bevrijd uit benarde posities.