Oud-burgemeester (53) van Aalst (België) vermoord

Seks op een toren

Uyttersprot was decennialang actief voor CD&V in de gemeentepolitiek in Aalst. Daar was ze eerder burgemeester van de stad en tot november 2019 wethouder.

Die bevoegdheid verloor ze omdat ze vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt. Jaren geleden was ze ook al eens in opspraak geraakt omdat er een filmpje was uitgelekt waarop te zien was dat zij boven op een toren seks had met een man.

Ze reageerde daar destijds koeltjes op.