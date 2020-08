'Spaanse koning Juan Carlos zit in Portugal'

Juan Carlos schreef zijn zoon, de huidige koning Felipe VI, in een brief dat hij Spanje zou verlaten. Dat deed hij vanwege een groot corruptieonderzoek dat naar hem loopt. Waar hij heen zou gaan en wanneer hij zou vertrekken, werd niet bekendgemaakt. Volgens Portugese media is hij direct na de aankondiging vertrokken.

Bekend in Estoril

De burgemeester van Cascais, waar Estoril onder valt, heeft gezegd dat Juan Carlos altijd welkom is, maar hij wil niet bevestigen dat de koning daar is. Juan Carlos, die na zijn aftreden in 2014 zijn titel behield, woonde voordat hij in 1975 de troon besteeg ook langere tijd in Estoril.