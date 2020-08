Noodweer aan Gardameer verwacht: 'Opeens kan het hier gaan spoken'

Groninger Fré Wijnholds komt al jaren aan het Gardameer. "Het kan hier zo spoken. Nu is het bijvoorbeeld zonnig en mooi bij ons op de camping, maar dat kan van het ene op andere moment omslaan", weet de ANWB'er die al jaren Nederlanders met pech helpt in het vakantiegebied.

Nu geniet hij zelf van een vakantie op camping Gasparina. Zijn plek, pal aan het meer.

Code rood

De Italiaanse autoriteiten hebben code rood afgegeven voor het Gardameer. Dat geldt voor het gebied tot aan Venetië toe.

"Er wordt in korte tijd tientallen millimeters regen verwacht en windstoten van tot 100 km per uur", licht Brian Verhoeven, meteoroloog van Buienradar, toe. "Dat is echt flink, helemaal als je in een tentje zit."

Raak

Gisteren was het ook al raak, zegt vakantieganger Fré. Er vloog van alles door de lucht. "Op onze camping worden al de hele dag takken geruimd en ander weggewaaid spul. Het gekke: nu is het zonnig en lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Maar het kan zo omslaan."

Iedereen staat dus paraat. "Vooral de Italianen, want qua Nederlanders is het bij ons heel rustig. De camping is echt leeg. Mensen zijn massaal haringen in de grond aan het slaan en staan extra lijnen te trekken. Je weet het nooit."