Racistische aanval in Duitsland, man uit West-Afrika in kritieke toestand

De politie heeft twaalf verdachten aangehouden. De drie Afrikaanse mannen werden in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03.00 uur aangevallen in een woonwijk in het zuidoosten van de stad, bij een plek die bekendstaat als ontmoetingsplaats voor extreemrechtse groepen.

Wapens

Het is niet bekend of de daders wapens hebben gebruikt bij hun aanval. In het pand komen volgens Duitse media leden en sympathisanten van extreemrechtse partijen regelmatig bijeen.

Een van de slachtoffers raakte zwaargewond.