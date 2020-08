Enorme drukte op snelwegen: 5 uur wachten voor grens Slovenië

Het is zwarte zaterdag in Frankrijk, wat betekent dat veel Fransen vandaag in de auto stappen. Vooral op de zogenoemde Route du Soleil is het druk, tussen Lyon en Marseille. Daar staan automobilisten uren in de file. "Vooral van noord naar zuid is het druk", zegt Erwin de Hart van de ANWB. "Het is alsof er in de wereld niks aan de hand is."

5 uur in de rij

Ook voor de beruchte Gotthardtunnel tussen Zwitserland en Italië sta je lang stil, rond 8 uur in de ochtend bedroeg de wachttijd daar anderhalf uur. Ook voor de Karawankentunnel, tussen Oostenrijk en Slovenië, staan extreem veel auto in de rij. Liefst vijf uur moet je daar wachten. "Slovenië is erg populair", zegt De Hart erover. Zijn mogelijke verklaring: het negatieve reisadvies voor Kroatië.

In Italië is er veel verkeer onderweg naar de Adriatische kust. Op de A1 van Milaan naar Modena moeten reizigers rekening houden met een uur langere reistijd.