Trump wil mogelijk uitstel presidentsverkiezingen

'Neem het met een korrel zout'

Correspondent Erik Mouthaan stelt dat we het bericht van Trump met een korreltje zout moeten nemen. "Hij plaatst wel vaker dit soort berichten om te kijken hoe het valt. Ik ga nu opletten of hij het ook op tv gaat zeggen."

Volgens Mouthaan zou het niet de eerste keer zijn dat Trump een plan oppert waar we vervolgens niets meer van horen. "Dat gebeurde ook met een plan voor belastingverlaging en een idee voor de gezondheidszorg. Dit plan is nog niet serieus." De presidentsverkiezingen in de VS zijn bovendien altijd de eerste dinsdag in november. "Iedereen weet dat, het is wel echt heel raar om dat te veranderen."

Het idee komt op een moment dat Trump ruim achterstaat in de peilingen voor de verkiezingen. "Democraten zullen zeggen dat hij de verkiezingen probeert uit te stellen tot een moment dat de coronacrisis onder controle is, bijvoorbeeld als er een vaccin is."

Maar het zal dus allemaal waarschijnlijk niet gebeuren. Mouthaan: "Er is een wet uit 1845 die bepaalt dat de verkiezingen op die dinsdag in november moeten worden gehouden. Om die wet te veranderen, is een meerderheid in het parlement nodig. Het Huis van Afgevaardigden is in handen van de Democraten, dus dat gaat nooit gebeuren."