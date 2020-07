Code oranje in Barcelona: 'Ik ben blij dat ik weer naar huis ga'

Pien, die tijdens de Spaanse lockdown in Nederland verbleef, keerde in juli terug naar Barcelona om af te studeren. Gezien de situatie, komt het nu goed uit dat ze vrijdag terugvliegt naar Nederland voor haar werk. "Ik ben wel blij dat ik ga. Als dit vanaf week één was geweest, weet ik niet of ik was gebleven. Maar dat het zo rustig is in de stad, is heerlijk."

'Yoga en uitrusten'

"Er gaat sowieso een tweede lockdown komen", zegt Linde. Zij is daarom nu al spullen aan het inslaan. "Ik wil goed voorbereid zijn." Zin heeft ze er niet in, maar de lockdown heeft haar ook veel gebracht. "Het klinkt cliché, maar het maakt je wel sterker als mens."

En Michell? "Ik ben vooral bezig met yoga en uitrusten. En verder houd ik afstand en heb ik een klein sociaal leven. En ik blijf goed nadenken."