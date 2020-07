Reisadvies Barcelona en omgeving aangepast: van geel naar oranje

Hoe komt een reisadvies tot stand?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft een reisadvies af voor landen in de kleuren geel, groen, oranje en rood. Het ministerie krijgt advies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het RIVM.

Het reisadvies wordt deels bepaald door het aantal nieuwe besmette personen in de afgelopen twee weken en het aantal uitgevoerde testen per dag. Ook wordt er gekeken naar mediaberichten over uitbraken in een land en wordt er gekeken of er informatie beschikbaar is over de maatregelen die in een land gelden en in hoeverre deze goed worden nageleefd.

Niet alle beschikbare informatie is betrouwbaar of bruikbaar voor een goede inschatting van de situatie in een bepaald land. In sommige gevallen wordt aanvullende informatie opgevraagd bij de lokale autoriteiten.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken