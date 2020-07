Auto rijdt in op groep voetgangers in Berlijn, man aangehouden

In Berlijn is een man op een groep mensen ingereden. Zeven mensen zijn gewond geraakt, van wie drie zwaargewond. De politie meldt dat de bestuurder is aangehouden.

Het is nog niet duidelijk waarom de man op de groep inreed, melden Duitse media. Maar 'er is op dit moment geen bewijs van een politieke of religieus motief', schrijft de politie. Er wordt onderzoek gedaan. Een persoon gereanimeerd  Het gebeurde iets na 7 uur vanochtend op de Hardenbergplatz. Een van de gewonden zat onder de auto vastgeklemd, en moest gereanimeerd worden.  Er werden twee helikopters ingezet bij de reddingsoperatie. In totaal waren de hulpdiensten twee uur aan het werk op de plek van het incident, laat de brandweer weten op Twitter: