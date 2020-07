'Verdachte brand kathedraal Nantes bekent brandstichting'

De brand brak uit op 18 juli, uren nadat een vrijwilliger het gebouw voor de nacht had gesloten. Aanklagers begonnen een onderzoek naar de brand, die volgens hen was uitgebroken in drie verschillende delen van de kerk.

De officier van justitie zei vorige week dat de man was gearresteerd als onderdeel van 'normale procedure' en dat het voorbarig was om te suggereren dat hij een verdachte in de zaak was. Zijn advocaat, Quentin Chabert, zei destijds dat er niets was dat zijn cliënt rechtstreeks met de brand in verband bracht.

Orgel vernietigd

De brand vernietigde het beroemde orgel van de gemeente Nantes. Dat dateerde uit 1621 en heeft de Franse revolutie en bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog overleefd. Ook zijn voorwerpen en schilderijen van onschatbare waarde verloren gegaan.