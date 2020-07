Aanwakkerende wind: bosbranden teisteren Griekenland

Tragedie in 2018

Volgens de woordvoerder zijn om veiligheidsredenen zes dorpen en een tentenkamp voor kinderen in het gebied rond Korinthe ontruimd. Sommige huizen en landbouwgrond zijn vernietigd. Volgens berichten van de staatstelevisie zijn er geen gewonden.

In Griekenland worden sinds 2018 dorpen en zomerkampen voor kinderen meteen geëvacueerd als er in de buurt een bosbrand uitbreekt. In juli 2018 kwamen meer dan honderd mensen in het oosten van Athene om het leven bij bosbranden. De autoriteiten hadden het gevaar aanvankelijk niet onderkend.