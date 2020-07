Italiaanse agenten opgepakt om foltering, afpersing en drugshandel

Drugsdealen tijdens lockdown

De 'caribinieri', zoals de militaire politie genoemd wordt, waren werkzaam in Piacenza, een stad in Noord-Italië die zwaar getroffen is door het coronavirus.

Maar zelfs tijdens de coronacrisis gingen ze door, vertelt de Italiaanse officier van justitie: "Terwijl de stad Piacenza zoveel coronadoden telde, leverden deze carabinieri drugs aan de drugsdealers die thuis vastzaten zonder drugs vanwege de coronamaatregelen."