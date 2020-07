Veelbelovende eerste resultaten van coronavaccin dat Nederland heeft besteld

Ger Rijkers, immunoloog van het Elisabeth TweeStedenziekenhuis, noemt het onderzoek 'veelbelovend'. Hij laat aan RTL Nieuws weten dat het vaccin in de volgende fase getest moet worden in gebieden waar nog veel coronagevallen zijn. "Zoals in Brazilië, en daar lopen deze onderzoeken dan ook. In Nederland hebben we nu te weinig patiënten. Zelfs als we heel Nederland zouden vaccineren, of de ene helft wel en de andere helft niet, dan kun je vanwege het lage aantal coronapatiënten niet aantonen of het vaccin werkt."

Gezonde vrijwilligers

Een kanttekening die Rijkers bij het onderzoek plaatst, is dat het getest is bij 'witte, gezonde vrijwilligers tussen de 18 en 55 jaar'. "Dat is nou net niet de groep die we als eerste willen gaan beschermen: dat zijn de ouderen of mensen met een chronische ziekte. In vervolgonderzoek zal moeten worden aangetoond of het vaccin bij hen ook goed genoeg werkt."