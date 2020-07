Nieuw-Zeelands stel geeft duizenden dollars uit in zoektocht naar hun honden

In oktober vorig jaar verdwenen in Nieuw-Zeeland de honden Dice (9) en Weed (3). Wat volgde was een negen maanden lange zoektocht in het hele land, zonder resultaat. De eigenaren geven het nog niet op: "We voelen dat ze daar ergens zijn."

400 flyers en 20.000 dollar De poedel en foxterriër raakten op 17 oktober vorig jaar vermist op het schiereiland Otago. Hun baasjes Alan Funnell en Louisa Andrew startten meteen een zoektocht. Zij reisden het hele land af om Dice en Weed te vinden. Maar na negen maanden is er van de honden nog geen spoor. Toch geeft het stel niet op. Inmiddels hebben zij ongeveer 400 flyers opgehangen en al 20.000 Nieuw-Zeelandse dollars (zo'n 11.500 euro) uitgegeven in de hoop hen te vinden. Voelen als familie "Onze honden zijn als familie voor ons. We weten gewoon dat ze daar ergens zijn", zei Funnell. Volgens hem is Nieuw-Zeeland echt niet 'zo groot', dus moet het goedkomen. Het hele verhaal begon toen Andrew op 17 oktober de kippen eten ging geven en de honden uit de auto liet. Dice en Weed renden weg, waarschijnlijk op jacht naar een konijn, en keerden niet meer terug. Hulp van buitenaf Het echtpaar krijgt veel hulp van buitenaf. Zo hielpen mensen met het ophangen van de flyers, zowel op het Noorder- als het Zuidereiland. "We hebben gelukkig enorm veel steun gekregen in heel Nieuw-Zeeland", vertelde Funnell. Funnell en Andrew geven de hoop niet op. "We houden van onze dieren. Het zijn geweldige kleine honden. We geven pas op als we ze hebben gevonden." Opgepikt door toeristen Het laatste nieuws is dat twee honden zijn gezien die waren vastgebonden aan een camper. Hierdoor denkt Funnell dat de honden misschien zijn opgepikt door toeristen.