Spannende verkiezingen Polen nipt gewonnen door zittende president

De vrees is dat de conservatieve Duda de rechten van homoseksuelen en het recht op abortus nog verder gaat inperken. Ook zal hij mogelijk nog meer controversiële hervormingen in het rechtssysteem doorvoeren.

Onrechtmatigheden

Het Burgerplatform, de partij van zijn tegenstander Trzaskowski, zegt tegen persbureau Reuters dat het bezig is informatie te verzamelen over onrechtmatigheden rond de stembusgang. Zo zouden Polen die in het buitenland wonen de benodigde formulieren te laat hebben ontvangen, waardoor ze niet konden stemmen.