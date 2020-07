Klant geeft fooi van 1000 dollar, personeel barst in tranen uit

Eigenaar Arnold Teixeira van The Starving Artist in New Jersey vertelt tegen CNN emotioneel over de gebeurtenis. Het gaat volgens de eigenaar om een vaste klant van zijn restaurant dat onlangs zijn 21-jarige verjaardag heeft gevierd.

"De klant en zijn gezin aten hun maaltijd en vertrokken daarna zonder een woord te zeggen", zegt de eigenaar.

Huilen

Het gezin had voor ruim 40 dollar ontbeten. Toen de serveerster de bon zag met daarop het enorme fooibedrag, begon ze te huilen. De vaste klant had bij de rekening een hartverwarmend briefje gestopt. De klant wil verder niet dat zijn naam bekend wordt, zegt de restaurant-eigenaar tegen CNN.

Ook andere personeelsleden barstten daarna in tranen uit, zegt Teixeira. "We konden het niet helpen, maar we moesten allemaal huilen. Het is gewoon zo emotioneel omdat het zo'n moeilijke tijd voor ons is geweest."