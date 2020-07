Drama in Egypte: twaalf mensen verdrinken bij redden jongen

Het drama in de buurt van de miljoenenstad Alexandrië is volgens de Egyptische krant al-Ahram afgelopen vrijdag gebeurd. Tot nu zijn zes lichamen uit het water gehaald.

Sterke stromingen

De stranden in het land zijn momenteel gesloten door de uitbraak van het coronavirus. Omdat het zo warm is gaan veel mensen toch zwemmen, zonder dat er toezicht is op de stranden.

De jongen kwam bij Palm Beach in Agami in de problemen. De stranden daar zijn berucht omdat de stroming er heel sterk kan zijn. De afgelopen jaren hebben autoriteiten de stranden al meerdere keren voor korte tijd gesloten nadat er mensen waren verdronken.