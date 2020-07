Nog geen coronasteun voor inwoners zwaargetroffen eilanden Curaçao, Aruba en Sint-Maarten

Er is nog geen akkoord over het nieuwe steunpakket voor de inwoners van de zwaar getroffen eilanden Sint-Maarten, Aruba en Curaçao. De afgelopen tijd liepen de gemoederen hoog op bij de Caribische eilanden omdat ze veel moeite hebben met de voorwaarden die Nederland stelt voor de financiële steun. Steun die hard nodig is: "We zijn gebroken", zei de premier van Aruba.

De premiers van de drie Caribische landen van het koninkrijk waren speciaal voor het overleg naar Den Haag gekomen. Op tafel ligt een pakket aan nieuwe leningen voor honderden miljoenen voor de komende jaren. De steun is broodnodig, benadrukten de premiers van de eilanden voorafgaand aan het overleg. Het toerisme op de eilanden is volledig ingestort en de eilanden stonden er al economisch slecht voor. De afgelopen tijd zijn er veel plunderingen en protesten omdat de werkloosheid enorm is gegroeid. Nog geen steun Maar de financiële hulp voor de inwoners komt er vandaag nog niet. De premiers van Sint-Maarten en Curaçao kunnen niet instemmen met de strenge voorwaarden die Nederland stelt. Premier Eugene Rhuggenaath stelt dat het tempo waarin de hervormingen moeten worden doorgevoerd 'niet past'. Hij hoopt er op een later moment wel uit te komen. Flink pakket Nederland eist een flink pakket aan hervormingen in ruil voor de financiële steun. Zo wil de Nederlandse overheid een autoriteit oprichten die toeziet op de verdeling van het geld. Ook moet er 12,5 procent worden bezuinigd op het ambtenarenapparaat. De eilanden moeten ook het pensioenstelsel verder hervormen: de pensioenleeftijd moet omhoog naar 67 jaar. Rhuggenaath zei eerder nog dat hij verbolgen was over de voorwaarden die Nederland stelt. Woedende menigte bestormt kabinetsgebouw Curaçao Bekijk deze video op RTL XL Door het coronabeleid zijn veel mensen op Curaçao hun baan kwijtgeraakt. Nederland houdt vast aan de voorwaarden Staatssecretaris Raymond Knops stelde na afloop dat er goede gesprekken zijn gevoerd voor de honderden miljoenen steun aan de eilanden voor de komende jaren. "Het is logisch dat we voorwaarden stellen." Volgens Knops blijft het pakket aan hervormingen dat Nederland eist voor het steunpakket, staan. Aruba staat wel open Alleen Aruba staat open voor het pakket aan maatregelen die Nederland stelt in ruil voor het steunpakket. "We denken er de komende dagen uit te komen", stelde premier Evelyna Croes. Ook zij benadrukte dat Aruba de leningen heel hard nodig heeft. "De honger, armoede en werkloosheid op mijn eiland zijn enorm. De voorwaarden die Nederland stelt zijn hard", zei de premier. "Maar we rekenen erop dat we samen tot een overeenkomst komen voor de tijdelijke hulp."