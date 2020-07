Lerares overleden die zwanger werd van leerling (12) en later met hem trouwde

Mary Kay Letourneau gaf les in de zesde klas van een basisschool in Seattle. Ze werd in 1997 gearresteerd vanwege een seksuele relatie met een van haar leerlingen, de 12-jarige Vili Fualaau. Ze werd veroordeeld voor kinderverkrachting op het moment dat ze zwanger was.

Bruiloft

Toen ze na zes maanden cel op vrije voeten was gesteld wegens goed gedrag, raakte ze opnieuw zwanger van Fualaau. Ze moest daarop terug naar de gevangenis, omdat de rechter het haar had verboden hem nog te zien.

Nadat ze uiteindelijk een gevangenisstraf van ruim zeven jaar had uitgezeten, trouwde ze in 2005 met Fualaau. De kinderen, Alexis en Georgia traden op het huwelijk van hun ouders op als bruidsmeisjes.