Siamese tweeling met succes gescheiden: 'De paus moet mijn meisjes dopen'

Italiaanse artsen zijn enorm blij: in een kinderziekenhuis in Rome is met een unieke operatie een Siamese tweeling van elkaar gescheiden. Het is waarschijnlijk de eerste keer dat chirurgen een ​​tweeling met zo'n ingewikkelde hersen- en schedelstructuur van elkaar los konden krijgen.

De tweeling Ervina (2) en Prefina (2) werd in drie riskante operaties in het Bambino Gesù-ziekenhuis in Rome van elkaar gehaald. Artsen hadden zich een jaar voorbereid op de unieke ingreep. De laatste operatie, op 5 juni, duurde liefst 18 uur. Er waren meer dan dertig chirurgen, assistenten en verpleegkundigen in de operatiezaal aanwezig, schrijven Italiaanse media. Tweeling maakt het goed De grootste uitdaging voor het team specialisten was de scheiding van het netwerk van bloedvaten die bloed uit de hersenen van de meisjes naar hun hart brengen. De geboorte van een Siamese tweeling bij wie de hoofden op dusdanige manier met elkaar zijn verweven, is heel zeldzaam. Een maand na de grote operatie is het nieuws wereldkundig gemaakt: artsen stellen dat het goed gaat met de meisjes. Ze moeten nog wel een tijdje een helm ter bescherming dragen. De zusjes werden na hun geboorte in Bangui (Centraal-Afrikaanse Republiek) naar Italië gebracht. Een liefdadigheidsproject maakte dat mogelijk. Hoewel de meisjes twee jaar aan elkaar vast hebben gezeten, hebben ze verschillende persoonlijkheden. Prefina is een levendig en speels meisje, Ervina is een stuk serieuzer en stiller. Grote wens De ingreep kostte alles bij elkaar 1 miljoen euro. De moeder vertelt in Italiaanse media dat ze hoopt dat haar kinderen medicijnen gaan studeren. "Ik ben nooit naar school geweest, maar ik hoop dat mijn meisjes medicijnen kunnen studeren en andere kinderen gaan behandelen als ze groot zijn." De moeder heeft nog een grote wens: dat paus Franciscus haar meisjes wil dopen. De directeur van het Italiaanse kinderziekenhuis heeft ook een reactie gegeven: "Als je levens kunt redden, moet dat gebeuren."