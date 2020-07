Pasgeboren baby poseert met spiraaltje in de hand in Vietnamees ziekenhuis

Het is niet de eerste keer dat een foto van een pasgeboren baby met een spiraaltje in zijn hand de wereld over gaat. In 2017 werd baby Dexter geboren in de Verenigde Staten. Ook hij had bij de geboorte het spiraaltje van zijn moeder in de hand.

'Mirena mislukt!'

Het ging om een zogeheten Mirena-spiraal, een hormoonspiraal. Dat bevat alleen progesteron. Dat zorgt ervoor dat het baarmoederslijmvlies dunner wordt, waardoor een zwangerschap wordt bemoeilijkt.

Na de geboorte maakte de moeder een foto van haar zoontje met het spiraaltje in zijn hand en schreef daarbij: 'Mirena mislukt!'