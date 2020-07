Man die terrein Canadese premier Trudeau op reed, was zwaarbewapend

De politie zegt dat Corey Hurren naast de wapens ook veel munitie bij zich had toen hij met zijn auto door een hek ramde. Hij is volgens de krant The Guardian op 21 punten aangeklaagd voor wapenbezit, daarnaast moet hij zich voor de rechter verantwoorden voor bedreiging met de dood of lichamelijk letsel van de premier. Waar die dreiging precies uit bestaat, is niet bekendgemaakt.

13 minuten

Hurren, een 46-jarige man die reservist is in het Canadese leger en een vleeswarenbedrijf heeft, reed volgens de politie afgelopen donderdag van Manitoba naar Ottowa. Hij was 13 minuten op het terrein van de premier voordat de autoriteiten hem in het vizier kregen. Hij is gearresteerd. Trudeau was op dat moment niet thuis.