Nicht Donald Trump brengt boek over 'duistere familiegeschiedenis' eerder uit

Ondanks pogingen van de familie om de publicatie tegen te houden, komt een nicht van Donald Trump volgende week met haar boek over de 'duistere geschiedenis van de familieclan'. Het boek heeft als titel: Too much and never enough – How my family created the world's most dangerous man.

Mary Trump, de 55-jarige dochter van Donald Trumps overleden broer Fred, heeft al voor de publicatie veel stof doen opwaaien. Volgens een broer van de president schendt ze in het boek oude afspraken van de familie over geheimhouding. Ze moest voor een rechtbank uitleggen waarom ze vindt dat het boek niet mag worden verboden. Er loopt nog een rechtszaak, maar volgens CNN heeft die geen invloed op de publicatie van het boek. Nummer 1 bestsellerlijst De reden dat het boek eerder wordt uitgebracht, is volgens de uitgever dat er 'veel vraag en uitzonderlijk veel belangstelling' voor is. Al voordat het echt te koop is, staat het op nummer 1 op de lijst van bestverkochte boeken bij Amazon. Lees ook: Kritisch boek over Trump mag verschijnen, ondanks 'zorgen over nationale veiligheid' Mary Trump, een psychologe, bracht een groot deel van haar jeugd door in het grootouderlijk huis in New York, waar ze bij talloze familiebijeenkomsten en feesten was. Ze schrijft in het boek dat ze haar ervaringen en de verhalen die zij van de familie heeft gehoord, combineert met haar kennis en ervaring als klinisch psycholoog. Beschadigd man Op de website van de uitgever staat dat ze de president in het boek neerzet als 'beschadigd man' met 'dodelijke gebreken', die 'de gezondheid, economische veiligheid en sociale structuren van de wereld bedreigt'. Op de achterflap van het boek, die vandaag naar buiten kwam, schrijft ze: "Donald is nog steeds dezelfde als toen hij drie jaar oud was: incapabel om te groeien, leren, of evolueren, niet in staat om zijn emoties te reguleren, na te denken over zijn reacties of informatie tot zich te nemen en te construeren." Opa bezorgde hem angst Ook haalt ze uit naar haar opa, de vader van Donald Trump. Ze schrijft dat die hem veel angst bezorgde. "Donald onderging ontberingen die hem voor de rest van zijn leven zouden beschadigen." Nieuwe biografie laat niets heel van Melania Trump Bekijk deze video op RTL XL Ook over Melanie Trump verscheen onlangs een nieuwe biografie, waarin geen spaan van haar wordt heel gelaten, vertelden ze een paar weken geleden bij RTL Boulevard.