Belgische die 6 dagen bekneld zat in auto doet haar verhaal: 'Herstel is uitputtend'

Bloedheet was het toen vorig jaar 23 juli het noodlot toesloeg voor de 46-jarige Marie Bastide, voor vrienden Corine, uit het Belgische Luik. Ze vloog met haar Fiat Bravo over de kop bij een rotonde en kwam in een dichtbegroeide greppel terecht. Niemand die haar zag, niemand die haar hoorde.

Haar beproeving duurde zes dagen. Totdat uiteindelijk een voorbijgangster haar hulpgeroep hoorde.

'Herstel is zwaar en uitputtend'

Het Laatste Nieuws interviewt de vrouw nu. De revalidatie is nog altijd gaande, vertelt ze aan de Belgische krant. Ze is wel weer thuis in haar flatje, maar moet drie keer per week naar een revalidatiecentrum. "Ik kan gelukkig al weer lopen, maar mijn linkerarm wil nog altijd niet mee", zegt ze in het interview.

Het kan nog maanden duren voordat ze weer de oude is. "Het herstel is zwaar en uitputtend."