Lockdown treft Nederlandse vakantiegangers in Portugal

Blijven of terughalen

Het is nog niet bekend of andere reisorganisaties ook vakantiegangers in de afgesloten delen van Spanje en Portugal hebben. Ook Corendon regelt kosteloze terugkeer als de Nederlandse overheid dat gebied op oranje zet of wanneer het gebied in lockdown gaat.

"Dan bepalen we in overleg met Nederlandse en lokale overheden en de gasten zelf wat het verstandigst is: vakantiegangers hun vakantie laten afmaken of hen direct – op onze kosten – terughalen naar Nederland", aldus de reisorganisatie.