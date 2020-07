Engelse kroegen weer open: lange rijen en hutjemutje in de pub

'Wees verantwoordelijk'

Dat gebeurde onder meer in het populaire Londonse uitgaangsgebied Soho, bekend om zijn pubs en bars. "Wat glashelder is, is dat dronken mensen geen afstand houden en niet sociaal kunnen zijn", twittert de politiechef. Volgens Apter hebben zijn collega's een heftige nacht gehad.

Op sociale media dringt de Londense Metropolitan Police erop aan 'alsjeblieft verantwoordelijk te zijn, veilig te blijven en de sociale afstand en andere begeleiding die is ingesteld te volgen.'

Kroegen gesloten

Op de meeste plekken ging de opening er wel ordentelijk aan toe. In Nottinghamshire werden vijf kroegen gesloten vanwege ongeregeldheden. Premier Boris Johnson drukte de Britten eerder al op het hart voorzichtig te zijn omdat een tweede besmettingsgolf volgens experts op de loer ligt.

De Engelse stad Leicester moest vanwege een nieuwe piek opnieuw in lockdown.