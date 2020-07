Siberische tijger doodt verzorgster in dierentuin Zürich

Dierentuinpersoneel lokte de tijger terug naar haar hok, maar reddingsploegen konden de vrouw niet meer redden. Ze overleed volgens de Zwitserse autoriteiten ter plekke.

Jong dier

Hoe het komt dat de tijger de vrouw aanviel, wordt nog onderzocht. Volgens de directeur is het 'een jong dier dat zich tot nu toe volledig als een tijger heeft gedragen'. Waarom de tijger en de verzorgster gelijktijdig binnen de omheining waren, is onduidelijk.

De tijger, een 5-jarig vrouwtje, woont sinds een jaar in Zürich. Eerder woonde ze in een dierentuin in Denemarken.