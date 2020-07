Trump haalt uit naar links bij viering onafhankelijkheid VS

Geen gepaste afstand

Donald Trump beloofde zijn toehoorders dat hij een presidentieel bevel gaat uitvaardigen voor de stichting van een nationale tuin met Amerikaanse helden. Daarin komen volgens Trump 'de standbeelden van de grootste Amerikanen die ooit hebben geleefd'.

De eerste namen voor de beeldentuin zijn ook al bekend. Onder anderen Thomas Jefferson (derde president van de VS), Betsy Ross (die de eerste vlag van Amerika zou hebben genaaid) en Jackie Robinson (de eerste Afro-Amerikaanse honkbalspeler in de Major League) zouden een plekje moeten krijgen.

Bij de viering waren naar schatting ruim 7000 mensen aanwezig. Vrijwel niemand droeg een mondkapje en ook het advies om gepaste afstand te houden, werd door veel aanwezigen genegeerd.

Ondertussen is het aantal geregistreerde besmettingen met het nieuwe coronavirus in de Verenigde Staten in het afgelopen etmaal met een recordaantal van 57.683 toegenomen. De VS tellen intussen iets minder dan 2,8 miljoen besmettingen; het aantal doden ligt inmiddels op 129.432.