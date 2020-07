2 doden en 73 gewonden bij ontploffing in Turkse vuurwerkfabriek, 200 man binnen

In een vuurwerkfabriek in de Turkse stad Sarkarya heeft vanochtend een ontploffing plaatsgevonden. De vuurwerkfabriek ligt afgelegen, maar de explosie was in de wijde omtrek te voelen. Volgens de minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca zijn twee mensen om het leven gekomen en 73 anderen gewond geraakt.

De gouverneur van de regio, Çetin Oktay Kaldırım, zegt tegen CNN Turk dat hij van de eigenaar van de vuurwerkfabriek te horen heeft gekregen dat er tussen de 150 en 200 mensen in de fabriek aanwezig waren. De hulpdiensten kunnen hen moeilijk bereiken omdat de explosies aanhouden. Tot 50 kilometer te horen Het geluid van de ontploffingen was tot op 50 kilometer te horen. Veel mensen gingen de straat op. Zender CNN Türk toonde beelden van een enorme rookpluim boven de plaats van de explosie. Drie jaar geleden was in dezelfde fabriek ook al een grote explosie. Daar zijn toen geen doden bij gevallen. Er lag zo'n 110 ton aan explosieven in het magazijn van de fabriek. Video Op sociale media circuleren video's van de ontploffingen. Dat ziet er zo uit: