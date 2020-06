Ambassades in Rusland steunen lhbt'ers met regenboogvlag

In Rusland is zogenoemde 'homopropaganda' verboden. Ook het tonen van liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht is niet toegestaan. Volgens mensenrechtenorganisaties blijven homohaat, geweld en discriminatie in Rusland onbestraft.

50 jaar strijd voor homorechten

Met hun actie vroegen de diplomaten ook aandacht voor de Pride-beweging in de VS. Het is 50 jaar geleden dat de strijd voor homorechten begon. De ambassade van Groot-Brittannië deelde een tweet met in het Russisch de tekst: "Iedereen moet vrij kunnen leven – zonder discriminatie en vervolging."