Geen bedevaart naar Mekka mogelijk door coronavirus

Vorig jaar kwamen 2,5 miljoen moslims van over de hele wereld voor de hadj naar Mekka. De autoriteiten geven juist daarom aan dat het dit jaar niet mogelijk is om zoveel mensen toe te laten, omdat het dan praktisch onmogelijk is om voldoende afstand te houden.

Dit jaar zullen daarom uitsluitend een zeer beperkt aantal mensen meedoen, onder wie vertegenwoordigers van alle nationaliteiten die in het land leven.

Einde aan onzekerheid

In Nederland verkeerden hadjreisbureaus en pelgrims maandenlang in onzekerheid. Daar is met de nieuwe maatregel nu een einde aan gekomen.