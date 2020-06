Politie gaat uit van terreur bij steekpartij in Engelse Reading

Volgens een getuige liep de verdachte willekeurig af op kleine groepen in het park. Daar begon hij in te steken op mensen. Later op de avond heeft de politie in de buurt van het park een inval gedaan in een flat waar de man zou wonen. Buurtbewoners vertellen dat ze een 'gecontroleerde explosie' hoorden.

Premier Boris Johnson heeft via Twitter gereageerd. Hij zegt mee te leven met iedereen die 'door dit gruwelijke incident' getroffen is. Hij sprak ook zijn dank uit richting de hulpdiensten.