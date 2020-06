Tegenvaller voor Trump: zaal bij campagnerally blijft halfleeg

De VS hebben 25 miljoen tests uitgevoerd, 'meer dan in welk ander land dan ook', zei Trump. Tegen duizenden aanhangers repte de president van 'een zwaard met twee scherpe kanten. Hoe meer we testen, hoe meer gevallen we hebben'. Een woordvoerder van het Witte Huis zei in een reactie dat Trump dat bedoelde als grap.