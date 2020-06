Facebook grijpt in bij berichten van Trump met omstreden tekens

Begin deze maand was er nog kritiek op Facebook-baas Mark Zuckerberg omdat hij niet kordaat zou hebben ingegrepen op berichten van Trump. De Amerikaanse president plaatste toen op sociale media een bericht met de tekst: "Als het plunderen begint, begint het schieten."

Hij deed dit als reactie op de rellen in de VS na de dood van George Floyd in Minneapolis. Voor Twitter was dit bericht een stap te ver. Het techbedrijf plaatste daarop een waarschuwing bij het bericht.

Facebook deed dat niet. Volgens Zuckerberg moeten mensen weten of de regering van plan is geweld te gebruiken.