België niet te spreken over aankoop 300 miljoen potentiële coronavaccins

De Belgen zijn er niet over te spreken dat Nederland samen met een aantal andere landen 300 miljoen coronavaccins in gaat slaan. Hoewel nog helemaal niet zeker is dat het werkt, wil Nederland vooraan in de rij staan, en zegt het een weloverwogen risico te nemen.

Ons land doet de aankoop samen met Duitsland, Frankrijk en Italië. De eerste vaccins zouden eind dit jaar beschikbaar moeten zijn. Niet verstandig De Belgische minister van Volksgezondheid noemt het 'niet verstandig' dat landen buiten de Europese Commissie om gaan onderhandelen. "Zo versnipper je alles opnieuw en verzwak je iedereen: het overkoepelend initiatief van de commissie maar ook je eigen positie", reageert minister De Block op het nieuws. Voorspellen De minister zegt dat haar land de inspanningen blijft steunen van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Dat wil zelf met farmaceutische bedrijven onderhandelen over de aanschaf van vaccins en reageerde eerder al negatief op het samenwerkingsverband van Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië. Minister De Block zegt dat het Europese initiatief veel verder gaat dan dat van de Nederlands-Duits-Frans-Italiaanse kopgroep. De commissie gaat met meerdere partijen om de tafel. "En dat zal ook nodig zijn, want het is nu nog niet te voorspellen wie er het eerst een vaccin zal vinden en of die firma dat vaccin dan in voldoende grote hoeveelheden kan produceren." Is dit het vaccin dat corona gaat verslaan? Bekijk deze video op RTL XL Christiaan deed in april als een van de eersten mee aan de proef met het vaccin tegen het coronavirus van de Universiteit van Oxford. Tegen kostprijs gekocht Het vaccin wordt tegen kostprijs gekocht, zegt een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid. Hoeveel geld er precies met de deal gemoeid is, wil de woordvoerder 'vanwege de onderhandelingspositie' niet zeggen. "Met deze investering kunnen direct voorbereidingen voor productie worden getroffen, tijdens de ontwikkeling van het kandidaat-vaccin", schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. "Deze ontwikkelingen lijken voorspoedig te verlopen." Veelbelovend Het potentiële vaccin van de Britse farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford wordt op dit moment door de WHO gezien als één van de meest veelbelovende potentiële vaccins wereldwijd. De komende maanden moet hun vaccin getest worden op zo'n 10.000 proefpersonen.