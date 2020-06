Protesten in Londen lopen verder uit de hand, hoogspanning in Parijs

Hooligans

In en rond Parliament Square verzamelden zich honderden mensen in voetbalshirts. Ze scanderen 'Engeland, Engeland' en 'Winston Churchill, hij is één van ons' in de buurt van het standbeeld van de oorlogspremier. Relschoppers keren zich ook tegen de politie en zouden agenten op Parliament Square hebben bekogeld met flessen en blikjes.

De protesten tegen racisme in het Verenigd Koninkrijk hebben ook daar geleid tot een discussie over standbeelden van historische figuren. Betogers haalden eerder in Bristol het beeld neer van slavenhandelaar Edward Colston en gooiden het in het water. De hooligans zouden historische monumenten willen beschermen.