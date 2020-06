Primeur in VS: dubbele longtransplantatie voor jonge coronapatiënt

De patiënt, een Spaanse vrouw van in de twintig, lag al zes weken aan de beademing op de intensive care in het Northwestern Memorial Hospital in Chicago. "Ze was de ziekste coronapatiënt van het ziekenhuis", vertelt haar arts Beth Malsin vandaag in een persbericht. Hoe het kan dat deze jonge vrouw zo ziek werd, weten de artsen nog niet en wordt nog altijd onderzocht.

Onherstelbaar beschadigd

De artsen deden er tijdens haar verblijf op de ic alles aan om haar andere organen zo fit mogelijk te houden, zodat als het moment daar was, ze een transplantatie kon ondergaan. Haar longen waren namelijk onherstelbaar beschadigd en een dubbele transplantatie was haar enige kans om te overleven.