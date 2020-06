Autistische William (14) overleeft twee nachten alleen in de bergen van Australië

Mensen die in de buurt woonden, werd gevraagd om hun huizen te controleren. Misschien zou de jongen zich daar schuilhouden. "Maar let op: hij houdt er niet van om aangeraakt te worden, en hij houdt ook niet van harde geluiden. Benader hem dus rustig als je hem vindt", was het advies.

Lievelingsliedje afgespeeld

Inmiddels werd ook het lievelingsliedje van William over de speakers van auto's afgespeeld, in de hoop dat hij het zou horen op zijn verstopplek. Vanmorgen deed ook de moeder van William een emotionele oproep op de televisie. "We hopen zo dat hij vandaag gevonden wordt", zei ze.