Frankie (9) doodgebeten door hond in Engeland, moeder moet cel in

Daar speelde zich een gruwelijk tafereel af. Volgens de aanklager is dit het meest logische scenario van die avond: Frankie speelde staand op de Playstation, en schreeuwde daar ook soms bij. Dit 'onschuldige gedrag' zorgde ervoor dat hond Winston agressief werd. Hij viel Frankie aan en beet hem 54 keer.

Bloedend op de grond

Twee en een half uur nadat moeder Tawney haar zoon in de caravan had achtergelaten, ging ze weer even bij hem kijken. Daar zag ze hem hevig bloedend op de grond liggen. Frankie verloor die avond zoveel bloed dat hij overleed.

Moeder Tawney werd vandaag door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor de verwaarlozing van haar kind. Sadie, de eigenaar van de hond, moet drie jaar de cel in. De rechter nam het haar zeer kwalijk dat de hond - die eerder een kind had verwond - alleen werd achtergelaten met Frankie, zeker omdat het een buitengewoon krachtige hond was. Hij woog 45 kilo, twee kilo minder dan Frankie zelf.