Overal borden met 'Defund the police', dit wordt ermee bedoeld

1. Wat bedoelen de demonstranten met 'Defund the police'?

Mouthaan: "Nadat meerdere keren is gebleken dat er geweld wordt gebruikt door de politie, willen demonstranten dat er minder of zelfs helemaal geen geld meer gaat naar de politie. Wat je daarvooor moet weten is dat er in Amerika heel veel geld naar de politie gaat. In de stad New York wel 6 miljard dollar per jaar."

De agenten worden goed betaald, gaan na 20 jaar met pensioen, er wordt gewoon goed voor ze gezorgd. Dat is terecht, want ze beschermen en verdedigen mensen. Maar het beeld dat de politie heel erg belangrijk is, begint te kenteren."