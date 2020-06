Geen geld, geen huis, geen papieren: Ethiopische werksters gedumpt in Libanon

Ze hebben geen geld, geen dak boven het hoofd, geen papieren, en dus ook geen mogelijkheid tot terugkeer naar hun eigen land.

Vrouwen helpen in huis

In Libanon werken naar schatting een kwart miljoen mensen, voornamelijk vrouwen, als hulp in de huishouding. Ze wonen vaak bij hun werkgevers in huis. In verschillende Arabische landen, waaronder Libanon, gaat dat op basis van het kafalasysteem.

Ongeschoolde gastarbeiders hebben een 'sponsor' (kafala) nodig, meestal de werkgever. Die is verantwoordelijk voor de gastarbeiders en neemt vaak paspoorten en identiteitsbewijzen in beslag. Volgens mensenrechtenorganisaties is het kafalasysteem achterhaald en werkt het misbruik in de hand. Door de aanhoudende onrust en de economische crisis in het land kunnen Libanese families de werksters niet meer betalen.