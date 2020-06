Rustig protest in Brussel eindigt met plunderingen: 'Wat een ravage'

Premier Sophie Wilmès is teleurgesteld. Ze begrijpt dat mensen om deze reden willen demonstreren. "Geen twijfel mogelijk. Als ik naar de foto's kijk, betreur ik dat er geen alternatief is gevonden dat de afspraken respecteert en de inspanningen van de mensen die wekenlang in de vuurlinie hebben geleden in de strijd tegen het virus. Ik zal met de betrokken burgemeesters en de deelstaten praten om lessen te trekken uit dit weekend, ook op vlak van gezondheid."

'Ravage'

Een inwoner van Brussel ging na de rellen de straat op om te kijken wat de gevolgen waren. "Alles kalmeert, maar wat een ravage!", schrijft hij.