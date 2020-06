Brit na zes dagen bevrijd uit diepe put op Bali

Roberts brak bij de val in het bijna lege reservoir zijn been. Uit de put klimmen, lukte niet. Pas zaterdag (lokale tijd) werd hij gevonden, volgens de krant The Bali Sun omdat de put erg afgelegen ligt.

Koeien voeren

"Het hulpgeroep van Jacob werd gehoord door een dorpeling die zijn koeien ging voeren", zegt het hoofd van het reddingsteam. De boer uit het dorp Pecatu sloeg alarm en het team wist hem uit de betonnen put omhoog te takelen.

Roberts is naar een ziekenhuis gebracht. Hij houdt naar verwachting geen blijvende schade over aan het avontuur.